Bavianen spelen met smartphone bezoekster Zoo Emmen

59 min geleden Redactie

Emmen - Niet alleen mensen kunnen druk in de weer zijn met hun telefoon: bavianen vinden zo’n smartphone ook reuze interessant. Dat lieten twee mantelbavianen in de dierentuin in Emmen maandag zien nadat een bezoekster haar toestel per ongeluk in hun verblijf liet vallen.