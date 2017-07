Verhitte discussie om ’seksistisch’ SIRE-spotje

Wat vindt u van het spotje? Doe mee aan onze poll.

„We zijn tegenwoordig te bang dat jongens thuiskomen met een kapotte broek”, stelt SIRE, die deze week met een campagne begint om jongens weer de ruimte te geven die ze nodig hebben en ze te laten stoeien en ravotten.

„Het is toch niet te geloven dat Axe een campagne maakt om jongens/mannen aan te moedigen zichzelf te zijn en dat SIRE komt met 'wees stoer!' Foto: Hollandse Hoogte

Want, zo vindt de stichting, het is momenteel een tendens om ‘jongensgedrag’ minder te waarderen. ,,We remmen jongens soms te veel af in hun gedrag, zo leren zij minder uit eigen ervaring en dat remt hen in hun ontwikkeling.” Jongens ontwikkelen zich echter het best door zelf te ontdekken, te experimenteren, risico’s te nemen en veel te bewegen. En dus komt de stichting met het volgende spotje: ’Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’

Op sociale media regent het klachten van mensen die de campagne seksistisch vinden. „SIRE zou niet aan genderstereotypering moeten doen”, zegt ene Margeet. Leo meent dat de stichting per abuis het woord ’kinderen’ verkeerd heeft gespeld. En Lennart: „Het is toch niet te geloven dat deodorantmerk Axe een campagne maakt om jongens/mannen aan te moedigen zichzelf te zijn en dat SIRE komt met ’wees stoer!’

Veel Twitteraars, onder wie de Amsterdamse docent Bart Ongering, beter bekend als Meester Bart, oordelen dat het spotje te kort door de bocht is. Foto: Hollandse Hoogte

Veel Twitteraars, onder wie de Amsterdamse docent Bart Ongering, beter bekend als Meester Bart, oordelen dat het spotje te kort door de bocht is. „Laten we niet vergeten dat er ook jongens zijn die niet willen ravotten”, schrijft hij op Twitter. „Van mij mogen meisjes ook wel ’wild’ doen hoor”, schrijft David uit Enschede op zijn beurt. „Verschrikkelijke actie, zo stereotyperend. Er zijn ook jongens die niet van stoeien houden en meiden die dat wel leuk vinden. Kinderen moeten meer ruimte krijgen. Typisch om weer in hokjes te plaatsen”, vindt Micki.

Toch is lang niet iedereen kritisch op de campagne. „De critici gaan voorbij aan de boodschap. Jongens gebruiken vijf keer vaker Ritalin (medicatie voor kinderen met ADHD, red.) dan meisjes”, stelt iemand.

Spijkerbroek

SIRE stelt op laatjijjouwjongengenoegjongenzijn.nl dat ze graag alle Nederlandse opvoeders aan het denken wil zetten over hun gedrag ten aanzien van jongens. „Zodat jongens de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op de manier die bij hen past.” Om dat kracht bij te zetten, wordt er een zogenaamde onverwoestbare spijkerbroek verloot. „Met SIRE’s onverwoestbare spijkerbroek Broekie krijgen jongens de ruimte om te leren door te proberen.” De broek is overigens ook door meisjes te winnen.

De stichting heeft nog niet gereageerd op de ophef.