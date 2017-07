Rapper vrij voor persoonlijke omstandigheden

Het lid van de Haagse rapformatie Strictly Family Business (SFB) werd zaterdag aangehouden op het Arena Park in Amsterdam-Zuidoost, waar SFB optrad tijdens een festival. De woordvoerster laat weten dat M. zaterdag niet mag optreden op het Kwaku Summer Festival in Amsterdam, waar de rapgroep staat ingeroosterd.

De rapformatie kwam onlangs in het nieuws doordat drie leden, onder wie M., in Suriname voor de rechter moesten verschijnen vanwege seks met een minderjarige en het verspreiden van een seksfilmpje. De rechter achtte de drie schuldig aan seks met een minderjarige, maar legde straffen op die gelijk waren aan hun voorarrest. De rechtbank sprak de rappers vrij van de beschuldiging dat ze het seksfilmpje hebben verspreid. Wel waren ze medeplichtig aan het maken ervan. In maart kwamen ze vrij.

De dag voordat M. gearresteerd werd had de rapper zelf contact met de politie opgenomen omdat hij bedreigd zou zijn met een vuurwapen. De politie zette groot in en kwam met een arrestatieteam op de melding af. Agenten controleerden zes mensen, maar vonden geen wapens. M. was daarna verdwenen en diende geen aanklacht in.