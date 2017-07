Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

’Rapper van SFB opgepakt met wapen’

19 min geleden

AMSTERDAM - KM van de rapformatie SFB zou zaterdag zijn opgepakt. Hij had een geladen wapen bij zich tijdens het Urban Music Festival in het ArenaPark, iemand uit het publiek had dit gezien en de politie getipt. Dit meldt Het Parool. Het OM bevestigt de arrestatie, maar wil de identiteit van de opgepakte man niet bekendmaken.