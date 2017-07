Twee arrestaties voor overval op seksclubbaas

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft twee verdachten van 20 en t22 jaar oud gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij een gewapende overval op seksclubbaas Jan Otten. Tijdens de overval werd een 61-jarige beveiliger van Otten in zijn been geschoten.

De twee verdachten zitten in volledige beperkingen. Zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat, meldde de politie dinsdag. De schietpartij vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag voor het huis van Otten in de Hilverbeekstraat in Amsterdam-Noord. Otten is eigenaar van sekstheaters Casa Rosso en de Bananenbar.

De lijfwacht werd in zijn been geschoten toen hij het gevecht aanging met twee mannen die Otten wilden beroven. Volgens een politiewoordvoerder ,,ziet het ernaar uit" dat daarbij een tas met spullen is buitgemaakt. Direct na het incident vluchtten twee mannen op een scooter weg.