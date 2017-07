Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bewoners Breda bouwen ’flitspaal’

43 min geleden

BREDA - Bewoners van de Doctor Batenburglaan in Breda waren het hardrijdende verkeer in hun straat zat en hebben het heft in eigen handen genomen. Met een zelfgemaakt flitskastje proberen buurtbewoners automobilisten te bewegen om minder hard te rijden.