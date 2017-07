’Huldig Leeuwinnen bij winst EK in Amsterdam’

„Laten we de Leeuwinnen in Amsterdam huldigen wanneer zij het EK winnen. Zo maken we de vrouwensport groot en inspireren we jonge meiden”, aldus het raadslid. Samen met PvdA en GroenLinks pleit hij in een motie voor het huldigen van alle Nederlandse topsporters die mooie prestaties leveren.

Voetbalbond KNVB is „nu nog niet bezig” met een eventuele huldiging. „We zijn heel blij dat we eerste in de poule zijn geworden en nu moeten de spelers zich concentreren op de kwartfinale”, aldus een woordvoerster. Oranje speelt zaterdag in de kwartfinale. De tegenstander wordt dinsdagavond bekend. De finale van het EK, dat in Nederland wordt gehouden, is zondag 6 augustus.

Vorige maand werden in Amsterdam nog vierduizend handtekeningen overhandigd aan de gemeenteraad om de voetbalsters van Ajax een huldiging te geven. Loco-burgemeester Kajsa Ollongren gaf toen aan dat de vrouwentak van het voetbal nog te klein is voor een aparte publieke huldiging.