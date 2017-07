Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Vader levert vermeende pedofiel af op bureau

34 min geleden

ALKMAAR - Een vader van twee meisjes die via internet worden lastiggevallen door een 66-jarige man uit Alkmaar, heeft de man zelf aan de politie overgeleverd. Omdat er geen aangifte tegen de man is gedaan, is de man niet aangehouden.