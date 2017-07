premium

Acuut instortingsgevaar lunchroom Veenendaal

37 min geleden

VEENENDAAL - Lunchroom 0318 in Veenendaal moet onmiddellijk worden afgebroken. Bij bouwwerkzaamheden van de buren is een scheur in een muur ontstaan, waardoor er volgens de brandweer acuut instortingsgevaar is ontstaan.