SIRE reageert op ophef: ’Begrijpelijk en jammer’

Als jongens niet de ruimte krijgen om de ravotten, gaan ze onderpresteren. Met dat idee in het achterhoofd lanceerde de Stichting Ideële Reclame (SIRE) de nieuwe campagne met een filmpje, die ertoe moet leiden dat jongensgedrag - zoals ravotten in de modder en veel te bewegen - meer gewaardeerd wordt. Veel mensen reageerden boos: zij noemen de video stereotyperend en seksistisch. Want, zo klinkt het op sociale media, niet alle jongens vertonen dat ’typische jongensgedrag’ en ook meisjes houden soms van stoeien en ravotten.

Jongens aan de beurt

Van der Helm beaamt dat, maar zegt op haar beurt dat SIRE bewust gekozen heeft voor een spotje alleen voor opvoeders van jongens, omdat die wel eens wat aandacht verdienen. „De afgelopen tijd is er veel gepubliceerd over meisjes. Nu zijn de jongens aan de beurt. Uit onderzoeken blijkt dat jongens vier keer vaker ADHD hebben en daarvoor vijf keer vaker medicijnen slikken. Jongens scoren over het algemeen lager op hun CITO en hebben vaker passend onderwijs nodig.”

Stuk genuanceerder

Voor SIRE reden genoeg dus om jongens in de spotlight te zetten. Maar waarom dan dat ’typische jongensgedrag’ belichten? Van der Helm: „De hele campagne ligt een stuk genuanceerder dan alleen de video. Die wilden we vooral herkenbaar maken voor ouders. Een verhaal vertellen met beeld gaat op een andere manier dan met tekst. Maar dat deze video iets los zou maken, hadden we wel verwacht”, zegt Van der Helm, die daaraan toevoegt dat mensen soms wel erg snel hun mening klaar hebben. „Maar dat we hierover in gesprek gaan, daar ben ik alleen maar blij om. Dan hebben we de juiste snaar geraakt.”

Ze benadrukt dat voor SIRE jongens en meisjes gelijk zijn en dat er ook andere manieren voor een jongen zijn om zich te ontwikkelen. „Het gaat er niet om dat ze per se moeten ravotten, maar vooral dat ze de ruimte moeten krijgen. En dat geldt voor meisjes net zo goed.”