Meld Misdaad Anoniem overtreedt privacywet

Door het gebruik van zogeheten tracking cookies kunnen bedrijven informatie verzamelen over het surfgedrag van bezoekers. RTL Nieuws ontdekte „na een tip” dat dergelijke bestandjes ook op de site van het meldpunt verschijnen. Volgens Visser komt dat „doordat we op een aantal punten doorlinken naar YouTubefilmpjes.”

Het probleem doet zich volgens de directeur alleen voor op de informatieve site van Meld Misdaad Anoniem. Mensen die via het digitale formulier tips hebben doorgegeven, hoeven volgens hem niet te vrezen dat hun persoonsgegevens op straat komen te liggen. „De website waarmee meldingen worden aangenomen is een gescheiden systeem”, stelde hij.

Toch ging het meldpunt wel degelijk in de fout, bevestigen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een gezamenlijke reactie. Zo moeten bezoekers van websites „ondubbelzinnig toestemming” geven voor het gebruik van tracking cookies. Dat gebeurde hier niet.

„Omdat hier bezoekers van de website expliciet worden gewezen op de mogelijkheid om ’anoniem’ te melden, terwijl het meldpunt via de tracking cookies persoonsgegevens verwerkt, is de werkwijze bovendien in strijd met artikel 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens: de plicht om behoorlijk en zorgvuldig gegevens te verwerken”, melden de toezichthouders.

ACM en AP zeggen direct contact te hebben opgenomen met het meldpunt. „We houden in de gaten of de getroffen maatregelen afdoende zijn”, laat een woordvoerster weten.