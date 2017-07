Twee doden Weert niet door misdrijf omgekomen

Eerder ging de politie nog uit van een misdrijf of zelfdoding als oorzaak. Uit piëteit met de nabestaanden doet de politie verder geen mededelingen.

De slachtoffers werden gevonden in een drie verdiepingen tellende flat aan de Graafschap Hornelaan. Volgens meerdere bewoners is de flat een duiventil. “Er is ontzettend veel verloop van huurders hier”, zegt een bewoner tegen De Telegraaf. “Daarom kennen mensen elkaar nauwelijks. Niemand heeft dus ook een idee wie de doden zijn. Het zou wel eens kunnen zijn dat de flat illegaal onderverhuurd werd. Tot voor kort woonden hier anderen en plots zaten deze mensen erin.”