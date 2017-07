File om te loeren

Dat heeft de VerkeersInformatieDienst (VID) becijferd op verzoek van De Telegraaf. „We zijn daarbij uitgegaan van opstoppingen met een lengte van twee kilometer of meer, waarbij het verkeer eigenlijk ongehinderd doorgang heeft”, zegt Patrick Potgraven van de VID.

„Maar als er iets langs of op de tegengestelde rijbaan gebeurt, minderen weggebruikers snelheid om te zien wat er aan de hand is waardoor de files veroorzaakt worden.”

Nieuwsgierig

Het kan daarbij gaan om ongelukken of pechgevallen. „Bijna vanzelf trappen automobilisten op de rem, abrupt of geleidelijk, of laten in elk geval het gas los als ze iets bijzonders waarnemen”, meent Potgraven. „Het is pure nieuwsgierigheid, vaak tot ergernis of schrik van het achterop rijdende verkeer. Maar die doen vervolgens hetzelfde zodat er een file ontstaat.”

„Niet zelden is het gedrag ook de oorzaak van kop-staartbotsingen en staat het dus ineens aan beide kanten van de snelweg stil door een incident”, stelt Potgraven, die weet dat door opstoppingen door kijken de automobilisten verantwoordelijk zijn voor 0,55 procent van het totaal aantal files in Nederland. „Dat lijkt weinig, maar is bij elkaar toch nog altijd ruim vijftien minuten per automobilist per jaar. Want bij elkaar staan we zo’n 50 uur vast.”

Rijkswaterstaat ziet ook dat bij vrijwel ieder groot incident op de snelweg een kijkfile ontstaat. „Daar zijn we uiteraard niet blij mee en doen er alles aan om te voorkomen dat het gebeurt. Dus ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk niets meer te zien is”, zegt woordvoerder Diederik Fleuren.

Zwaailicht

„Het is dus van groot belang dat onze weginspecteurs snel ter plaatse zijn om te zorgen dat de boel weer snel rijdt. Gelukkig mag een groot aantal van hen blauw zwaailicht en sirenes voeren, zodat er snel maatregelen genomen kunnen worden om te zorgen dat de rijbaan wordt vrijgemaakt en het verkeer – aan beide kanten dus – weer kan doorrijden”, stelt de zegsman. Bij ernstige calamiteiten kan het noodzakelijk zijn dat een rijbaan langdurig wordt afgesloten.

Fleuren: „Bij een beknelling of technisch onderzoek kan het uren duren en dan is het zaak zo snel mogelijk voor afscherming te zorgen, zodat hulpverleners in alle rust kun werk kunnen doen en niet door pottenkijkers aan de andere kant worden begluurd. Maar het plaatsen van een scherm wordt pas toegepast als een incident langer dan een uur duurt.”