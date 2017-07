Zaanse vlogger moet huis uit

Volgens woningcorporatie Parteon runde 0FUX in de woning van zijn moeder een illegale hondenfokkerij. In februari trof de politie bij een huiszoeking elf pitbulls aan. Twee honden waren zo agressief dat ze zijn afgemaakt. Naar aanleiding van die vondst veroordeelde de politierechter de vlogger tot een werkstraf.

0FUX verwierf eind vorig jaar enige bekendheid toen hij online een filmpje plaatste waarop te zien is hoe hij de bekende ’tuigvlogger’ Ismail Ilgun op straat achtervolgt. „Dit is onze stad!” roept 0FUX tegen Ilgun. „Ik ben hier opgegroeid. Je verpest onze naam hè. […] Oprotten!” Het filmpje is ruim 3,5 miljoen keer bekeken.

In reactie op ’uitdagende’ filmpjes zouden ’bekenden’ van 0FUX minstens drie keer de ruiten hebben ingegooid bij het huis van zijn moeder. Volgens de woningcorporatie waren meerdere buurtbewoners te bang voor 0FUX om te klagen.

Ismail Ilgun plaatste eind vorig jaar een filmpje op YouTube waarop te zien zou zijn hoe 0FUX wordt aangepakt. Op dat filmpje is ook het geluid van brekend glas te horen.

De advocaat van 0FUX en zijn moeder, Carl Schreinemacher, zegt niet te weten of het Ilgun was die de ruiten ingooide. „Maar het zullen geen bewoners van een bejaardenhuis zijn geweest.” Hij vindt het onrechtvaardig dat de vlogger en zijn moeder van de kantonrechter de woning uit moeten. Volgens hem is niet bewezen dat omwonenden hebben geklaagd. Ook stelt hij dat de moeder van de vlogger wel degelijk in het huis woont. De woningcorporatie beweert van niet en zegt dat sprake was van woonfraude. Morgen dient het hoger beroep tegen de ontruiming.

Vlogger 0FUX is volgens de advocaat niet eerder in aanraking geweest met de politie.