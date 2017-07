premium

Nieuwe aanpak bij blussen brand in grotten

31 min geleden

MAASTRICHT - De brandweer kiest woensdag voor een nieuwe aanpak om de brand in de grotten bij Maastricht te bestrijden. Besloten is het smeulende hooi eruit te halen en buiten te blussen. Het laten uitbranden van het materiaal in de grotten duurt namelijk mogelijk enkele weken, waardoor omwonenden en omliggende bedrijven nog lang last zouden houden van de rook.