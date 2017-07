Cash in bus goedkoper dan OV-chip

Reizigers met het vervangend busvervoer op de Hoekse Lijn bij Rotterdam betalen soms meer dan nodig is. Dat komt omdat de RET reizigers foutief of bewust onvolledig informeert over de tarieven, is de ervaring van Schiedammer Rico Vossen.

Hij voelt zich opgelicht omdat hij ruim drie maanden dagelijks 2,76 euro teveel betaalde op het traject Schiedam-Hoek van Holland.

Voordat de lijn in handen kwam van de RET reisde Vossen op een NS-dalabonnement voor 99 euro per maand. Vanaf de overname in april zou hij op de vervangende busdienst en later op de metrolijn een 6-sterrenabonnement van 235 euro nodig hebben, werd hem op het RET servicepunt Beurs verteld. Duur, vond Vossen, die daarom liever elke rit afzonderlijk afrekent met zijn ov-chipcard. Dat kost 4,38 euro per enkele reis. Maar ook dat is te veel, heeft hij inmiddels ontdekt.

„Het advies voor een 6-sterrenabonnement blijkt verkeerd. Ik heb uitgezocht dat ik kan reizen op een 3-sterrenabonnement van 118 euro”, vertelt Vossen. Maar ook met zijn ov-card betaalde hij teveel, ontdekte hij onlangs toen hij op zaterdagavond laat het kaartje betaalde voor drie vluchtelingen. „Toen bleek dat een enkele reis drie euro kost. Twee chauffeurs hebben mij verteld dat zij reizigers niet attent mogen maken op die goedkope mogelijkheid, omdat de RET dan inkomsten misloopt.”

Het vervoerbedrijf zegt dat het uit veiligheidsoverwegingen probeert weinig contant geld op de bus te hebben. Vossen krijgt excuses voor het verkeerde abonnementsadvies.