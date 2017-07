New York Pizza en gemeente voor de rechter

Want New York Pizza ’heeft stoelen en tafels staan en er is bestek voor mensen die dat willen’. „Deze discussie komt vaak voor in Amsterdam”, zegt Ranka Timmers, bestuursrechtadvocaat bij Blenheim Advocaten en gespecialiseerd in horeca en bestemmingsplannen tegen RTL Z. „Het verschil tussen de verschillende categorieën is zo diffuus dat het willekeur van de gemeente uitlokt.”

En dus stak stadsdeel Zuid een stokje voor het nieuwe filiaal. „Wij hanteren verschillende horecatypen. En voor de fastfoodcategorie, de snelle verkoop waarbij mensen het mee de straat opnemen, is geen ruimte”, aldus een woordvoerder.

Voor de gemeente is het vooral een definitiekwestie geworden. „Wij zijn heel benieuwd wat de rechter gaat zeggen.”