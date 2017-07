Frankrijk loopt weer vol op zwarte zaterdag

Bent u één van die weggebruikers die op Zwarte Zaterdag door Frankrijk moet rijden? Dan komen wij graag met u in contact. Hoe bereidt u zich voor om bumper aan bumper te moeten rijden en wat verwacht u allemaal aan ellende tegen te komen? Of heeft u nog ervaringen (en foto’s) van vorig jaar, die u met ons wilt delen? Neem dan contact op met: termaat@telegraaf.nl. En vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden.

De term zwarte zaterdag vindt zijn oorsprong op 31 juli 1982. 's Ochtends vroeg had op de A6 bij Beaune het ernstigste verkeersongeluk uit de Franse geschiedenis plaats. De vakantiedrukte was op gang gekomen en het regende toen een bus op enkele personenauto's inreed. Door de brand die daarop uitbrak kwamen 53 mensen om, onder wie 44 kinderen tussen 6 en 15 jaar.

In Frankrijk lijkt iedereen tegelijk met vakantie te gaan. Toch doen de Fransen wel aan vakantiespreiding, zij het vooral in de winter en het vroege voorjaar, wanneer scholen per zone sluiten. In de zomer gaan echter vrijwel alle scholen in de drie zones tegelijkertijd dicht.

De drukste zwarte zaterdag tot nu toe was 1 augustus 2014, toen er 994 kilometer file op de Franse snelwegen stond. Maar ook vorig jaar (855 km) en 2015 (880 km) waren niet mis.

De ANWB verwacht zaterdag in Frankrijk rond 06.00 uur de eerste lange files op de routes naar het zuiden. De route door de Rhônevallei (A7) is het grootste knelpunt, vooral bij Valence en ten zuiden van Lyon. Richting het zuidwesten zal het verkeer vastlopen bij de tolstations op de A10 Parijs-Orléans-Bordeaux. Ook wordt oponthoud verwacht op de A39, de A20 en de A71/A75 (Clermont-Ferrand).

De verkeersdienst van de ANWB begint zaterdag wat vroeger en zet extra personeel in om de vakantiegangers op de hoogte te houden. De meeste files verwacht de ANWB tussen 06.00 en 15.00 uur. De volgende zeer drukke zaterdagen zijn 5, 12 en 19 augustus.

Ook in andere Europese landen dreigen problemen. Zo maakt Duitsland zich op voor een van de drukste weekenden van het jaar. Vakantieverkeer krijgt te maken met veel wegwerkzaamheden en urenlange vertraging, zowel in noordelijke als zuidelijke richting.