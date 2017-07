Burgers’ Zoo krijgt verkeerde vlinders terug

„Het ging vooral via de mail, mensen stuurden foto’s. Maar het waren allemaal inheemse vlinders, met name dagpauwogen”, vertelt biologe Marleen Giesen aan Omroep Gelderland. „Iemand heeft zelfs een vlinder teruggebracht. Dat was ook een dagpauwoog.”

ZIE OOK: Tropische vlinders ontsnapt uit dierentuin

Burgers’ Zoo heeft op Facebook foto’s geplaatst waarop te zien is welke vlinders er weggevlogen zijn. Mensen kunnen dan checken of ze vlinders zien die daartoe behoren.

Zo’n tien tot twintig vlinders ontsnapten vorige week uit de mangrovehal. Nietsvermoedende bezoekers van de dierentuin hebben de exotische gevleugelde insecten vermoedelijk een handje geholpen bij hun ontsnapping. „Er lift weleens een vlinder mee op de rug van een bezoeker.”