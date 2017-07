Nederland nam 2152 asielzoekers over

In september van dat jaar sprak de EU af gedurende twee jaar totaal 120.000 vluchtelingen vanuit Italië en Griekenland via een verdeelsleutel te herplaatsen in andere EU-landen. Nederland zegde toe om 5947 asielzoekers op te nemen. Er zijn nu 24.676 mensen verspreid over de EU.

Het gaat alleen om mensen die een grote kans maken op een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat er in hun land oorlog is, zoals in Syrië, of mensenrechten geschonden worden, zoals in Eritrea. Nederlandse asielexperts bekijken ter plaatse welke mensen in aanmerking komen.

Eind juni bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat Nederland niet verplicht is meer asielzoekers op te nemen uit Italië en Griekenland. De verdeelsleutel was gebaseerd op de verwachte instroom in Zuid-Europa en deze is volgens het hof flink afgenomen.