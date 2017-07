Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bewoners geëvacueerd om rook uit grotten

37 min geleden

MAASTRICHT/KANNE - De bewoners van zeven woningen bij de grotten in het Belgische grensplaatsje Kanne bij Maastricht zijn woensdagmiddag geëvacueerd vanwege stank, rook en koolmonoxide. Die walmt uit de ingangen van de tegenovergelegen mergelgrotten, waar sinds donderdag honderden kuub hooi en stro in brand staan. De bewoners zijn ondergebracht in hotels en bij familie.