Dat blijkt uit een rapport over het zogeheten Binnenstad Offensief dat burgemeester Eberhard van der Laan naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De stijging van het aantal overlastmeldingen komt doordat er meer overlast is, maar ook doordat het makkelijker is geworden om melding te doen.

Het Binnenstad Offensief zou eigenlijk per 1 juni stoppen, maar wordt met het oog op de drukke zomermaanden verlengd tot 1 oktober.