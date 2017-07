Staat betaalde luxe boottocht roze senior

Het versieren van de schuit, hapjes en drankjes, artiesten aan boord en voorbereidingstijd à 75 euro per uur, alles werd na opgaaf van begroting en eindafrekening betaald vanuit departementale potjes voor de emancipatie van niet hetero’s. Per jaar was hiervoor zo’n 24.000 euro nodig. De inschrijfkosten voor de botenparade bedragen 6000 euro.

Een prima besteding van overheidsgeld, zegt een woordvoerder van het ministerie. „Deelname aan de Canal Parade maakte deel uit van een grotere en meerjarige publieksaanpak gericht op meer bewustwording over LHBT-ouderen”, zegt deze, en voor ouderen is het vaak nog taboe om uit de kast te komen.

Bovendien bleven de kosten volgens het ministerie binnen de perken. „Bij de toekenning is vastgesteld dat de ouderenbootkosten niet afwijken van wat redelijkerwijs een drie uur durende boottocht met daarop tientallen vrijwilligers kost.” Op de boot is plaats voor zo’n honderd mensen.

Roze 50+ zelf denkt inmiddels anders over het prijskaartje van de botenparade. Na 2015 is er geen subsidie meer aangevraagd voor deelname aan de Canal Parade, juist omdat dit te duur werd. „Dat woog wat ons betreft niet meer op tegen de bekendheid die je er mee krijgt”, zegt Margo Niestadt van de organisatie. Zij is de drijvende kracht achter Roze 50+, samen met Liane den Haan, de baas van de ouderenbond die vroeger voor het COC werkte.

Bij de aankomende Canal Parade vaart wel weer een boot mee, maar nu worden de kosten betaald door ouderenzorginstellingen die het keurmerk Roze Loper dragen, dat wordt verstrekt aan ’homovriendelijke’ zorg.

Die kosten zaten voor een groot deel in uren die nodig waren voor de voorbereiding, blijkt uit de stukken die deze krant verkreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. In 2015 werd hiervoor 5390 euro opgegeven.

De ’organisatie’ van de deelname van ouderen aan een wandeling door Amsterdam kostte bijna 1900 euro.