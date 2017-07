Vluchten voor vuur

Ondanks de inzet van meer dan duizend brandweerlieden en een vloot aan blusvliegtuigen, is gisteren de noodtoestand uitgeroepen in delen van Zuid-Frankrijk tussen Toulon en St. Tropez. Vakantiegangers zijn met duizenden tegelijk geëvacueerd uit hotels, campings en villa’s. Ze sliepen vannacht op het strand, in sporthallen of bij mensen thuis.

Nederlanders die dit weekend naar de Côte d’Azur zouden vertrekken, moeten op zoek naar een alternatieve bestemming als het vuur niet snel is gedoofd. ANVR-reisbureaus en Franse kampeersites worden bedolven onder verontruste telefoontjes van Nederlanders die willen weten of ze nog veilig kunnen afreizen naar hun vakantieadres, zo blijkt uit navraag van De Telegraaf.

„De situatie is kritiek”, zegt de Nederlandse Yvette van Deelen, die al jaren in het bos bij Cannes woont.

Lees verder: ’Weg van de ellende’, branden volgens de politie aangestoken (premium)