Strijd tegen onbetrouwbare flitscamera’s

„We willen inventariseren hoeveel mensen zijn bekeurd doordat de camera’s verkeerd meten. Het Openbaar Ministerie (OM) weigert dat, vandaar dat wij lotgenoten oproepen zich te melden”, zegt Hein Lambermont, die samen met Joop van Berkum een mailadres heeft geopend.

Duizenden mensen krijgen volgens Lambermont boetes die niet juist zijn omdat de camera’s ondeugdelijk werken. „De apparaten flitsen de verkeerde rijstrook, meten de verkeerde snelheid of registreren mensen die gewoon stil staan voor een rood verkeerslicht, waarna een boete volgt. Vreemde, bizarre zaken zijn schering en inslag. Wij adviseren altijd de foto van het vergrijp op te vragen”, zegt Lambermont.

Samen met lotgenoot ir. Joop van Berkum heeft Lambermont het mailadres foutieve@flitsboete.nl geopend, waar mensen die onterecht op de ’flitsbon’ zijn geslingerd zich kunnen melden. „En geloof me, dat moeten er vele duizenden zijn. Vaak betaal je een boete gewoon omdat je ervan uitgaat dat een apparaat foutloos werkt. Totdat je de flitsfoto opvraagt, dan kom je ineens voor verrassingen te staan.”

„Het is mij overkomen. Ik kreeg een boete van €239 omdat ik door rood zou zijn gereden. De foto’s bewezen mijn gelijk”, vervolgt Lambermont. „Ik stond keurig netjes stil en de auto naast mij reed met 43 km/u door rood. Ik heb zelfs toen nog hemel en aarde moeten bewegen om gelijk te krijgen. Uiteindelijk heeft de rechter mij in het gelijk gesteld, omdat het OM niet wilde toegeven.”

„Laat dit een les zijn voor iedereen”, zegt Van Berkum. „Ook ik heb iets soortgelijks meegemaakt en kan via de foto’s ook het ongelijk bewijzen. Maar antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat een apparaat niet werkt zoals het zou moeten, krijg je helemaal niet. Daarom willen Hein en ik dat er een einde komt aan de chaos in flitsland. We willen de camera’s in kaart brengen en met externe deskundigen aantonen dat de betreffende apparatuur volstrekt onbetrouwbaar is.”

„Laten we wel zijn, dit is een maatschappelijk probleem. Je moet een boete krijgen omdat je een fout begaat. De bevolking moet kunnen vertrouwen op deze apparatuur. Dat is toch een redelijke eis”, stelt Van Berkum. „Wij zijn allemaal voor verkeersveiligheid, maar moedwillig burgers geld uit de zak kloppen is ongepast. Na de inventarisatie zullen we nader bepalen welke stappen we ondernemen, maar het ligt voor de hand dat we de hoogste in rang zullen benaderen. Dat is nu demissionair minister Blok (Veiligheid en Justitie), want in het Openbaar Ministerie en politie hebben we ons geloof al lang verloren...”