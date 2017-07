Steeds meer verzekeringsfraudeurs opgespoord

Met de opgespoorde zaken was een bedrag van ruim 83 miljoen euro gemoeid, blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Meer dan 500 fraudeurs hebben sinds oktober 2016 bovendien een boete van 532 euro gekregen voor de onderzoekskosten.

De verzekeraars voerden vorig jaar 27.257 onderzoeken uit. Opvallend is de 'scooterfraude', waarbij scooterrijders na een ongeval ten onrechte een fors bedrag claimden voor een jaar studievertraging. Daarnaast signaleert het CBV dat steeds meer jonge mensen via een valse claim iets van hun vakantiekosten willen ,,terugverdienen''. In de eerste helft van 2017 verdubbelde het aantal claims in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar bij reisverzekeringen ten opzichte van dezelfde periode in 2015 en 2016.