Bereikbaarheid 112 slecht bij drukte

De drie inspectiediensten (Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Agentschap Telecom) namen de bereikbaarheid van 112 onder de loep. Dat gebeurde naar aanleiding van een stroomstoring in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waarbij bellers minutenlang in de wacht kwamen te staan. Een beller stond liefst 21 minuten in de wacht. De patiënt voor wie hij belde overleed.

Over deze tragische casus laat het ministerie van Veiligheid en Justitie nu weten dat het onderzocht is door Ambulance Amsterdam en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij concluderen dat de responstijd niet is gehaald en dat er verbetermaatregelen zijn getroffen. Welde dat zijn, wil de IGZ niet zeggen. „Het gaat om een incident. Dan doen wij dat nooit”, aldus een woordvoerster.

De drie inspectiediensten stellen in hun onderzoek vast dat alarmnummer 112 gevaarlijke zwakheden kent. Als veel mensen tegelijkertijd de noodlijn bellen komen ze er vaak niet doorheen. Ook zijn er nog steeds kwetsbaarheden in mobiele netwerken om de bereikbaarheid te waarborgen.

De Inspecties doen een aantal aanbevelingen aan de betrokken partijen om de noodlijn minder kwetsbaar te maken. De landelijke meldkamer moet zich bijvoorbeeld beter voorbereiden op piekbelasting. Ook moeten met de regionale meldkamers heldere procedures en afspraken worden gemaakt voor het geval er opnieuw een verstoring plaatsvindt. Telecomaanbieders moeten op hun beurt voortvarender voorzieningen treffen om de bereikbaarheid van 112 (vast en mobiel) bij een langdurige stroomstoring te borgen.