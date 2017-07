Bijtgrage mier terroristeert Rotterdamse wijk

Er heerst nu bij de gemeente vrees voor het inzakken van de bestrating. „Trottoirs verzakken door de grote ondergrondse gangenstelsels die ze maken”, aldus woordvoerder Brigitte Moratis tegen het AD.

Hillegersberg is de eerste plek in de Rotterdamse regio waar deze mier is aangetroffen. Bewoners in en rondom de Terbergselaan hebben er veel last van. „Ze zitten bij mij niet binnen, maar wel op mijn balkon”, zegt een gepensioneerde bewoonster.

Superkolonie

Deze agressieve mieren kunnen nesten bouwen van 120 meter lang. Doordat aanstaande koninginnen bij het nest bevrucht worden, trekken ze de eigen kolonie weer in en ontstaat er een superkolonie. Volgens Moratis bijten draaigatjes en maken ze alles plakkerig met hun afweerstoffen. Dit doen ze door met hun achterlijf, vandaar de naam draaigatje.

Als het droog weer is, probeert de gemeente de mieren opnieuw te bestrijden met gels en korrels.