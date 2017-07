Nog geen spoor van vermiste kinderen

Hun moeder werd een aantal dagen voor hun vermissing uit het ouderlijk gezag geplaatst, waardoor de kinderen in een opvang verbleven. De toezichthouders verloren de meisjes van 8 en 13 jaar uit het oog, net als hun broertje van 10 jaar. Aanvankelijk werd gedacht dat de broer en zussen met de trein of bus naar huis zouden gaan, maar de kinderen zijn niet in de woning aangetroffen.

ZANDVOORT: De pol Zandvoort is op zoek naar drie vermiste kinderen vanaf de Vondellaan, sinds 19.00 u. Een 13 en https://t.co/MLXROMGryP— Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) July 25, 2017

Het drietal heeft een lichtgetint uiterlijk. Het meisje van 8 draagt een roze jas, het meisje van 13 een licht jasje met een donkere broek en de jongen draagt een wit shirt met zwarte broek. Mensen die de kinderen zien, wordt gevraagd direct 112 te bellen.

'Geen misdrijf'

De politie denkt niet dat er sprake is van een misdrijf, of dat de kinderen gevaar lopen. ,,Meer dan dat kunnen we er niet over zeggen in verband met het onderzoek, maar we zoeken in een andere richting.”