Utrecht klaar voor risicowedstrijd

Er is extra politie op de been, zowel rond het stadion als in het centrum van de stad. De politie Woerden springt ook bij om alles in goede banen te leiden. Ook zijn er in het stadion meer stewards dan normaal en geldt er rond de Galgenwaard een alcoholverbod. Het busverkeer binnen het centrum van Utrecht is op last van de politie - tijdelijk - ook stilgelegd.

Op last van de politie is er momenteel geen busverkeer mogelijk in Utrecht Centrum. We houden u op de hoogte.— U-OV (@UOV_info) 27 juli 2017

Poolse fans

De gemeente verwacht dat er 1100 tot 1200 Poolse fans naar de stad komen. „Voor een deel supporters die een leuke wedstrijd willen zien. Echter, we zijn ons ook bewust van de reputatie van een harde kern van de supporters van de club.”

De fans van FC Utrecht kunnen voor de wedstrijd terecht op de Neude. Supporters van Lech Poznan verzamelen op de P2-parkeerplaats van de Jaarbeurs. Daar kunnen ze op de bus stappen richting het stadion.

De politie is er voornamelijk om de rust te bewaren in de stad maar verwacht geen grote incidenten.

Tweets by johnmaes