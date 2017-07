Vallende sterren zien? Ga dan vannacht je bed uit

De meeste opklaringen zijn te vinden in het oosten en zuidoosten van het land, maar ook in de rest van het land klaart het soms op, voorspelt Jaco van Wezel van Weerplaza. Tijdens heldere perioden zijn tussen 2:00 en 4:00 uur vallende sterren te zien. Wie naar buiten gaat, doet er wel goed aan een jas aan te trekken. Met 12 graden in het noordoosten tot 15 in het westen is het namelijk vrij fris.

De nacht van vrijdag op zaterdag verloopt overwegend bewolkt en ook van zaterdag op zondag is de kans op heldere perioden klein. Daarna neemt het aantal vallende sterren af.

