Alkmaarse pedo gepakt voor kinderporno

Die had de man zelf opgezocht en naar de politie gebracht, omdat de 66-jarige Alkmaarder seksueel getinte berichten stuurde naar zijn dochter. Na onderzoek vond de politie kinderporno op de telefoon en laptop van de 66-jarige man.

Smerige berichtjes

De vader, Cornel Gorsselink, vertelde in deze krant hoe zijn dochter van 12 smerige berichtjes kreeg van de 66-jarige Andre K. uit Alkmaar. De man stelde intieme vragen, deed seksuele verzoeken en stuurde foto’s van hemzelf naar het meisjes. ,,Inclusief foto’s waarop hij met zijn gereedschap staat’’, aldus Gorsselink. Die ging op onderzoek uit en concludeerde dat de man al langer actief was en meerdere meisjes had lastiggevallen met vunzige berichten.

De bonkige vader toog naar de flat van de pedofiel, confronteerde hem met zijn gedrag en verzocht hem om mee te gaan naar de politie. De man volgde gedwee, maar kon niet worden vastgehouden, omdat onderzocht moest worden of er sprake was van strafbare feiten. Bovendien was er geen aangifte tegen hem gedaan.

Zo kon het gebeuren dat K. dinsdagochtend alweer berichtjes stuurde naar de dochter van Gorsselink. Inmiddels hebben verschillende mensen aangifte gedaan tegen de man uit Alkmaar. Daardoor kon de politie de smartphone en laptop van K. in beslag nemen. Daarop werd kinderporno aangetroffen.

De man zit vast. Hij is een bekende van de politie en hulpinstanties, maar weigerde eerder hulp.

’Het is gewoon een viezerik’

Gorsselink is blij met de aanhouding van K., zo laat hij weten aan De Telegraaf. ,,Ik had eerder vandaag al een uitgebreid gesprek met de zedenpolitie, dus ik wist ervan. Ik ben blij dat het gebeurd is, ook voor de mensen uit de flat. Er was nogal wat onrust, de afgelopen dagen.’’

De uitsmijter uit Middenmeer zocht bewust de aandacht voor de zaak. ,,Ik wilde dit juist groot maken, omdat het anders moet. Ik snap prima dat de politie zich aan wetten en regels moet houden, maar laat ze in Den Haag zich daar maar eens over buigen. Deze man had al veel eerder aangepakt moeten worden. Het is dan wel een zielig mannetje, maar het is ook gewoon een viezerik.’’