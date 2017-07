Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Gewonde bij ongeluk Utrecht: automobilist rijdt door

Gisteren, 23:49

UTRECHT - Op het 5 Mei plein in Utrecht is donderdagavond een fietser aangereden door een auto. De automobilist reed na de aanrijding door en is vooralsnog spoorloos. De fietser bleef zwaargewond achter.