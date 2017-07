Er klopt geen steek van ’wespenplaag’

Dit voorzien biologen en ongediertebestrijders nu de eerste fase van het wespenseizoen is aangebroken en de geelzwarte plaaggeesten vooralsnog met een vergrootglas moeten worden gezocht op ’s lands terrassen.

Adviseur Erik van Gestel van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen geeft verscheidene redenen op voor het vooralsnog uitblijven van de eerder aangekondigde wespenplaag: „Het voorjaar kende een flink droge periode waardoor er relatief weinig muggen waren. Deze dienen weer als voedsel voor de wespenlarven die daardoor wellicht niet tot wasdom kwamen.”

Bovendien waren er door heel Nederland de afgelopen tijd fikse hoosbuien. „Daarbij regenen de jonge wespen simpelweg naar beneden, ze zijn daartegen niet bestand”, aldus de adviseur van het landelijke kennisinstituut.

Bestrijdingstechnicus Jan Wiekens van het gelijknamige ongediertebestrijdingsbedrijf in Winschoten merkt ook weinig van een insecten-invasie. „We hebben met circa 17 wespennesten per dag in voornamelijk Groningen en Drenthe iets meer werk dan in andere jaren. Van een plaag is echter geen sprake en die zal er naar mijn idee ook niet meer komen, dan hadden we het nu al wel gemerkt.”

Wiekens begrijpt wel waar de voorspellingen van een ’zoem-epidemie’ vandaan kwamen. „Na de winter was er inderdaad een grote populatie wespenkoninginnen. Maar naast de regenbuien waaraan ze ten prooi vielen, zijn ze waarschijnlijk te diep de huizen en schuren ingegaan om zich te nestelen. Dan zie je vaak dat ze de weg naar buiten niet meer kunnen vinden en sterven.”

Van Gestel van het KAD snapt ook wel waar de angst voor een plaag vandaan kwam: „Door de stabiel koude winter werden de koninginnen niet steeds op het verkeerde been gezet met een verwachting dat het voorjaar was begonnen. Bij een kwakkelwinter kost ze dat uitputtend veel energie. Vandaar dat veel koninginnen overleefden die allemaal larven produceerden.”

Volgens de deskundigen is de dreiging van een wespenzomer wel afgewend, maar blijven terrasbezoekers geenszins gevrijwaard van de vervaarlijk stekende diertjes. „De komende tijd leggen de koninginnen weer eitjes voor volgend jaar en zijn de larven die een zoete substantie afscheiden volgroeid. Dan gaan de volwassen exemplaren op zoek naar alternatieve zoetigheden, zoals ons glas cola of Hoegaarden op de terrastafel”, zo voorziet Van Gestel.