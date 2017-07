Vanaf 10 december, als de nieuwe dienstregeling ingaat, zullen NS-klanten voortaan worden aangesproken met ’beste reizigers’.

Met deze nieuwe aanspreekvorm hoopt NS dat iedereen zich welkom voelt in de trein, ook reizigers die zich niet identificeren als man of vrouw. President-directeur Van Boxtel noemt de wijziging ’logisch’. „Iedere reiziger is ons even lief.”

