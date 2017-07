Nicolas Dennis L. ’gebruikte hasj als pijnstiller’

De man werd zondag opgepakt nadat er 0,83 gram hasj in zijn appartement in de plaats Jimbaran was gevonden. Hij gebruikte hasj sinds hij drie jaar geleden bij een val een bot in zijn rug brak. De hasj werd gevonden in zwarte plastic zak in een kast in zijn huis.

De politie was een onderzoek naar de man gestart nadat er informatie was binnengekomen over een Nederlander die hasj gebruikte. De Nederlander, die in de bouw werkt, zou al 15 jaar op Bali wonen. Hij kan in Indonesië een stevige celstraf krijgen voor de hoeveelheid, die in zijn vaderland als te verwaarlozen zou worden beschouwd.

In Indonesië staat er op het bezit van hasj een gevangenisstraf van vier tot maximaal twaalf jaar. In de praktijk wordt in dit soort situaties meestal een straf van maximaal een jaar opgelegd.

Het onderzoek loopt nog en de verdachte blijft voorlopig vastzitten in politiecel in Denpasar.

Vorig jaar werd Albert Heijn-telg Djaï Heijn veroordeeld tot een jaar voor drugsbezit. De politie arresteerde de 25-jarige zoon van oud-hockeyinternational Ronald Jan Heijn in januari 2016 na de onderschepping van een verdacht pakketje uit Spanje dat aan hem was gericht. Daarin bleek 224 gram marihuana te zitten.