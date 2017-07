'Meer geld nodig voor ambities basisonderwijs'

Dat constateert SEO Economisch Onderzoek vrijdag in een verkennende analyse van de eisen die aan het primaire onderwijs worden gesteld in verhouding tot de kosten en financiering. Dat onderzoek is gedaan op drie scholen.

Op basis daarvan constateren de onderzoekers dat in de huidige praktijk grotere klassen ontstaan op scholen voor vier- tot twaalfjarigen. Verder wordt de werkdruk voor leraren vergroot door de gestelde eisen en verwachtingen van ouders, politiek en samenleving.

Daarnaast wordt bespaard op personeel, omdat andere kosten voor leermiddelen hoger uitvallen. Dat kan volgens de onderzoekers op den duur leiden tot een lagere onderwijskwaliteit en hogere kosten om voorzieningen op peil te houden.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de PO-Raad, die inzicht wenste in de bekostiging van een gemiddelde school in Nederland in verhouding tot de eisen die worden gesteld en de kosten die scholen hebben.

Het ministerie van Onderwijs stelt in een reactie dat de bekostiging van scholen ,,sober, maar toereikend'' is. ,,Dat zien we ook terug, want ons onderwijssysteem presteert zeer goed'', aldus een woordvoerder. In deze kabinetsperiode is structureel meer dan 300 miljoen euro extra naar het primair onderwijs gegaan. Schoolbesturen staan er volgens het ministerie financieel beter voor dan in eerdere jaren.