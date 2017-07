De Projekt 1 is vergelijkbaar met de ramp-attractie in Ohio.

Volgens Noordhollands Dagblad is de attractie vrijdagochtend uitgebreid gecontroleerd. Hoewel er geen defecten of problemen vastgesteld, is toch besloten het toestel af te breken.

Het Nederlandse bedrijf KMG Rides, dat verantwoordelijk is voor de bouw van de rampattractie in de Amerikaanse plaats Columbus in Ohio, vroeg donderdag alle exploitanten van soortgelijke attracties hun attractie tot nader order gesloten te houden.

Vergelijkbare attracties, die ook op de Tilburgse kermis en in pretpark Drievliet staan, zijn donderdag al stilgezet. „Dat leek ons goed om te doen. We wachten af wat er uit het onderzoek komt”, zei een woordvoerder van Drievliet tegen De Telegraaf.

De Projekt 1 is vergelijkbaar met de ramp-attractie in Ohio. Foto: YouTube