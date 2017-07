Man opgepakt voor 'kofferbakmoord' uit 2005

Van M. werd ook al in 2007 gearresteerd, maar ontsprong verdere vervolging voor de gruwelijke moord omdat er volgens de Rotterdamse rechtbank te weinig bewijs was tegen de man. Na negen maanden voorarrest werd hij in 2008 op vrije voeten gesteld. Van M. is altijd verdachte gebleven. Hij is nu opnieuw aangehouden op grond van nieuw onderzoek.

Caroline van Toledo werd in de vroege ochtend van 3 september 2005 in de achterbak van haar uitgebrande auto gevonden. Ook in haar woning in Oostvoorne bleek die nacht brand te zijn gesticht. In de loop van de jaren zijn meerdere mannen gearresteerd, onder wie Leon van M.

Caroline van Toledo Foto: Politie.nl

De politie vroeg in de afgelopen jaren diverse malen om aandacht voor de gruwelijke zaak.