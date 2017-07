Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Man met schotwond in brandend huis

51 min geleden

Rotterdam - Brandweerlieden hebben bij het blussen van een brand in Rotterdam een ernstig gewonde man aangetroffen in een woning. „Onze inschatting is dat hij een schotwond heeft”, zei een woordvoerder van de politie vrijdag.