Turk wil uitlevering aan Turkije voorkomen

In een kort geding dat vrijdag diende, probeert hij zijn uitlevering - in ieder geval tot nader order - uit te stellen. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Almay wordt verdacht van drugshandel tussen Nederland en Turkije. Hij is hier opgepakt, waarna Turkije verzocht om zijn uitlevering. Vorig jaar schortte de Nederlandse rechter de uitspraak over uitlevering op, omdat de overheid tijdelijk niemand uitleverde in verband met de onrust rond de mislukte couppoging in Turkije vorige zomer.

Omdat minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie juni van dit jaar besloot dat er wel weer uitgeleverd kan worden, spande Albay een kort geding aan tegen de Nederlandse staat.

Coup

Na de mislukte staatsgreep zitten de Turkse gevangenissen overvol. Er zijn vele rechters, advocaten en journalisten opgepakt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vermoedt dat de geestelijke Fetullah Gülen achter de coup zit. Veel Gülen-aanhangers zijn de afgelopen tijd gearresteerd.

Albay vreest dat hij in Turkije in een overvolle gevangenis terechtkomt, zonder goede medische zorg en zonder zicht op een eerlijk proces. „Het is onduidelijk hoelang de chaos binnen de Turkse gevangenissen zal voortduren, of wanneer de Turkse rechterlijke macht zich zal hebben hersteld van de zuiveringen en arrestaties van het afgelopen jaar”, aldus Bart Stapert, de advocaat van Albay.

De landsadvocaat betoogde dat Nederland daar rekening mee houdt bij de uitlevering van mensen die verdacht worden van „feiten tegen de staatsveiligheid”, als iemand bijvoorbeeld betrokken zou zijn bij de coup of een Gülen-aanhanger is. Maar voor drugsdelicten geldt dat niet. Daarnaast zal Albay in Turkije consulaire bijstand krijgen en zijn er terugkeerafspraken gemaakt. „Hij kan een eventuele gevangenisstraf dus in Nederland uitzitten”, aldus de landsadvocaat.