Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

PVV vindt NS zonder 'dames en heren' niets

37 min geleden

DEN HAAG - De PVV reageert fel op het plan van de NS het „dames en heren” bij omroepberichten in treinen en stations te vervangen door het neutrale „beste reizigers”. De tweede partij van het land spreekt over D66-gedram. De NS is totaal de weg kwijt, twittert PVV-leider Geert Wilders.