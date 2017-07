In deze periode worden de pups van de gewone zeehond geboren. Veel van die jonge dieren belanden momenteel bij Zeehondencentrum Pieterburen. „We zitten nu behoorlijk vol”, vertelt directeur Niek Kuizenga. „We hebben nu 95 jonge dieren in de opvang, dus we naderen ons maximum.”

’Moeder op vlucht’

Als mensen meer zouden weten over zeehonden en hoe je die wel - maar vooral ook níét - benadert, zou dat makkelijk de helft minder kunnen zijn, denkt Kuizenga. „Het is in de zomer altijd drukker. De kust en de dijk stroomt vol met gezinnen en toeristen, die het geweldig vinden om zeehondjes te zien. Maar als ze te dicht bij zo’n jonge zeehond gaan staan, slaat de moeder op de vlucht. En dan is zo’n kleintje, zonder onze hulp, ten dode opgeschreven.”

Voor zowel de jonge zeehonden als hun moeder is het beter om niet van elkaar te worden gescheiden.

Goed bedoeld

Kuizenga wil benadrukken dat hij begrijpt dat mensen het goed bedoelen. Maar zelfs dierenliefhebbers kunnen onbedoeld een zeehond in gevaar brengen. „Regelmatig komen mensen zelf een zeehond afleveren bij de opvang. Maar we roepen iedereen op de dieren vooral niet zelf op te pakken en altijd te bellen met Zeehondencentrum Pieterburen.”