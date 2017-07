premium

’Hond uit auto gestolen’

31 min geleden

VINKEL - Teckel ’Murf’ was donderdagavond nergens meer te bekennen toen vrienden van de eigenaresse terugkwamen bij de auto. Ze moesten alleen snel iets afgeven en lieten het hondje even achter in de auto omdat ze dachten dat hij niet welkom zou zijn op de camping. Toen ze terugkwamen was Murf nergens te bekennen, maar gelukkig is hij nu weer terecht.