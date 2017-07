De brand ontstond in een bovenwoning aan het Spui in Amsterdam, in het plafond boven de keuken van The Seafood Bar. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar in de woning was nog een andere 'warmtebron' te zien, aldus de brandweer. Die doet nog steeds onderzoek door vloeren en wanden open te breken.

Rond 17.30 gingen twee van de drie winkels weer open, het personeel van de andere zaak hield het voor gezien.