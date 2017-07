Het ongeval had plaats bij de Limburgse plaats Beek. De A2 was daar in de richting van Eindhoven tijdelijk afgesloten voor politieonderzoek. Rond 03.15 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Ook andere wegen waren in de nacht tijdelijk dicht door ongelukken. Op de A67 bij Hapert in Brabant moest het verkeer richting Eindhoven, dat vast kwam te staan door een ongeluk, weggeleid worden. En rond 03.30 uur sloot de verbindingsweg van de A16 naar de A15 bij knooppunt Ridderkerk-Zuid vanwege een ongeval.