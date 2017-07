Slachtoffers liquidaties kenden elkaar

Volgens bronnen uit het criminele circuit kenden de twee mannen van Turkse afkomst elkaar en hadden ze regelmatig contact met elkaar. De politie Den Haag die de moord van Ates onderzoekt, erkent dat zij deze geluiden ook hebben gehoord. „We houden alle opties open. De lijnen met Rotterdam zijn kort. Wij zijn nu druk bezig met het onderzoek en we kijken breed”, aldus een politiewoordvoerder. Ates werd afgelopen zaterdag op de Van der Kooijweg in Rijswijk op een afgelegen parkeerplaats bij het Hoekpolderpark dood gevonden.

De Haagse politie is naarstig op zoek naar getuigen die Ates voor die zaterdag hebben gezien. Toen hij werd gevonden droeg hij een donkere Nikebroek tot aan zijn knie die een blauwe streep aan de zijkant had. Ook droeg hij een donkere trui met lange mouwen en slippers van het merk Birckenstock. De politie wil niet zeggen hoe het slachtoffer om het leven is gebracht.

Yumusak uit Barendrecht, die onder meer werkte in het beveiligingsteam van de Union of European Turkish Democrats (UETD), werd woensdagnacht in zijn auto op de Langenhorst in Rotterdam-Zuid doodgeschoten. Eerder dit jaar werd er bij hem thuis nog een hennepkwekerij gevonden. De Rotterdamse politie wil meer weten over een grijze BMW type 3 die kort na de moord brandend werd gevonden op de Tweebosstraat in de Afrikaanderbuurt in de Maasstad. Mogelijk werd deze wagen gebruikt door de moordenaar(s).

Waarom de twee mannen dood moesten is nog onduidelijk. Ook is het nog een raadsel wat er zich precies heeft afgespeeld.