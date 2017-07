Vermiste Haaksbergenaren kennen elkaar

Dat melden diverse dorpsgenoten van de drie in Haaksbergen, die Hoffman, Breukers en Derya goed kennen. Breukers had een bedrijfje in de Turkse stad Silifke. Hij verbleef hier met zijn Turkse partner Derya.

Hoffman zou van daaruit op 8 juli een taxibusje naar het vliegveld in Adana nemen en daarna naar Nederland terugreizen. Maar de 21-jarige man uit Haaksbergen is voor zover bekend nooit op de luchthaven aangekomen.

De politie heeft een opsporingsbericht doen uitgaan en Joeys familie deed emotionele oproepen op Facebook.

