Reisadvies Tunesië deels versoepeld

Zo is de dreiging van specifiek tegen toeristen gerichte terreuraanslagen in bij reizigers populaire oorden nog altijd hoog. Zij moeten drukke plaatsen zoveel mogelijk mijden.

In de overige delen van Tunesië wordt reizen ontraden. De onveiligste gebieden zijn de grensgebieden bij Libië en Algerije, de woestijngebieden bij de stad Tataouine en het Chaambi-gebergte. Blijf daar helemaal weg, aldus het advies.

In de zomer van 2015 kostte een aanslag in de badplaats Sousse 38 mensen het leven, onder wie veel Europeanen. Eerder dat jaar was er een aanslag op het Bardomuseum in de hoofdstad Tunis, waarbij 23 doden vielen onder wie 17 toeristen.