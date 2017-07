De optocht gaat van het homomonument aan de voet van de Westertoren via het Leidseplein naar het Vondelpark. Het motto is ’Walking for those who can not join us’. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor lhtbi’ers in de 76 landen waar homoseksualiteit strafbaar is.

De naam van het evenement is veranderd omdat de vlag de lading niet meer dekte. De Pride is niet allee voor lesbiënnes en homo’s, maar ook biseksuelen, transgenders en mensen met intersekse-conditie.